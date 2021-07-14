Cumhurbaşkanı Tatar Mersin’de Radyo ve Televizyon Programlarına Katıldı



Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede TRT Çukurova Radyosu ve Sun TV’de düzenlenen programlara konuk oldu.



Cumhurbaşkanı Tatar, konuk olduğu programlarda, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu, Kıbrıs’ta bir çözümün artık iki devlet temelinde olabileceğine vurgu yaptı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede gelişen güçlenen egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Tatar, güçlü bir şekilde Türkiye’nin de desteğiyle yürümeye devam edeceklerini vurguladı.



Tatar ardından Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde, model fabrika uygulamasında incelemelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temasları sonrası yaptığı değerlendirmede, kendisine gösterilen ilgi alaka ve misafirperverliğe teşekkür etti.



Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiç bir şeyden bugünlere geldiğini, Türkiye ile güçlendiklerini ve birlikte çalışarak daha da güçleneceklerini, güvenlik içinde refah içinde yaşamaya devam edeceklerini söyledi.