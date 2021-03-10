Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

CUMHURBAŞKANI TATAR, MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:24
365 Okunma
CUMHURBAŞKANI TATAR, MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre mesajında salgının sona ermesini ve tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle: “Kıbrıs'ın 1571 yılında fethinden bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda idrak ettiğimiz Miraç Kandili'ni yeniden bir kez daha idrak ediyoruz. Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Ulusunun ve İslam Âleminin Miraç Kandili'ni kutlarken,  Covid-19 salgınının sona ermesini, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını en içten duygularımla diliyorum”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SENNAROĞLU, EMEKLİ SUBAYLARI KABUL ETTİ
SENNAROĞLU, EMEKLİ SUBAYLARI KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI
MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI
Fedai Ferit hayatını kaybetti
Fedai Ferit hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim