CUMHURBAŞKANI TATAR, MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre mesajında salgının sona ermesini ve tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle: “Kıbrıs'ın 1571 yılında fethinden bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda idrak ettiğimiz Miraç Kandili'ni yeniden bir kez daha idrak ediyoruz. Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Ulusunun ve İslam Âleminin Miraç Kandili'ni kutlarken, Covid-19 salgınının sona ermesini, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını en içten duygularımla diliyorum”