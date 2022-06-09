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Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve muhtarlardan oluşan heyet ile Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı gerçekleştirdi.  

09 Haziran 2022 Perşembe 14:09
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Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar’ın muhtarla bir araya geldiği toplantıda güncel konular ve muhtarların sıkıntıları görüşüldü.  

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların önemli görevler ifa ettiklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. 

Toplantıya; Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı ve İncirli Muhtarı Mustafa Yeşilleme, Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli, Paşaköy Muhtarı Ali Göktürk, Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk, Mutluyaka Muhtarı Burhan Dirensoy, Ulukışla Muhtarı Aynur İş, Mallıdağ Muhtarı Ahmet Basri, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Tirmen Muhtarı İbrahim Yıldırımlar ve Piyalepaşa Muhtarı Rifat Sevindik katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da toplantıda hazır bulundu.

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