Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...

Cumhurbaşkanı Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul ederek görüştü.

16 Mart 2022 Çarşamba 19:20
86 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti
banner108

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, “Hepimizin arzu ettiği, kayıt altında olan bir ekonomi” diyerek kaçak iş gücü konusunun yıllardır kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Bu alanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yürüttüğü çalışmaların şeffaflık içinde yürümesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gelen iş gücünün düzene uyum sağlayabilmesinin önemine işaret etti.

Yurt dışından gelerek KKTC’de çalışanların ve bu çerçevede alınan komisyonların devletin gözetiminde ve kayıt altında olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KTİMB’nin bu konuya sahip çıkmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve  KTİMB yetkililerini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi. 

“KKTC’YE YATIRIMLAR ARTACAK”

KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, doğası, kültürü ve insanlarının sıcaklığı sayesinde ülkeye olan yatırımların daha da artacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve farklı yerlerden KKTC’ye gelip yatırım yapmak isteyenler olduğunu  söyledi.

Lokomotif sektörler arasında inşaat sektörünün önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, inşaat projelerinin alıcı bulmasıyla yan sektörlerin de bu durumdan faydalandığına işaret etti.  

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de Cumhurbaşkanı Tatar’a inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları aktardı. 

Gürcafer ve beraberindekiler, kabul sonrasında Cumhurbaşkanlığı binasının  fiziki durumuyla ilgili incelemelerde bulunarak, yerleşke içerisindeki sıkıntılı yerlerle ilgili bilgi aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naimoğulları, süt ürünlerine gelen zammı eleştirdi
Naimoğulları, süt ürünlerine gelen zammı eleştirdi
İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi Komitede onaylandı
İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi Komitede onaylandı
Evren: Bu mücadele hepimizin, hep birlikte ayağa kalkacağız
Evren: Bu mücadele hepimizin, hep birlikte ayağa kalkacağız









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim