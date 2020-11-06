CUMHURBAŞKANI TATAR ODANIN AÇILIŞINA KATILDI

Thalassaemia Merkezi Hasta Takip ve Tedavi Odası Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü’nün katkılarıyla yenilendi. Odanın açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak güzel işler yapılabileceğini bir kez daha gözlemlediklerini ifade etti.

Yıl içerisinde sağlıkta karşılaşılan zorluklara işaret ederek, sağlık altyapısına devlet olarak ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Tatar, “İlk önce sağlık dedik ve ona göre yönettik” dedi.

Yapımı tamamlanan acil durum hastanesi ile Girne’de yapımı yıl sonu tamamlanacak hastaneye işaret eden Tatar, “Sağlık altyapısı güçlendirilmiştir” dedi.

Covid-19 salgınında Güney’de günde 200 civarında vaka tespit edilirken KKTC vaka sayısının 3 veya 4 çıktığını belirten Tatar, KKTC’nin Covid 19 salgınını en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, gönüllülerin bağışlarıyla sağlık kurumlarının daha iyi noktalara taşındığını gözlemlediklerini ifade ederek, Merkezin çatı tadilatı, boyası ve çağdaş bir laboratuvarın Devlet tarafından yapılacağı sözünü verdi.

Sağlık’ta 2020’de pek çok sıkıntılarla karşılaşıldığını, yıl içerisinde Batı Nil Virüsü, Şubat ayında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yangın ve Covid-19 virüsü ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Pilli, dönemin başbakanı olarak Ersin Tatar’ın bu sorunlar karşısında sağlığa büyük kaynaklar aktardığını anlattı.

AVCI

Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü Dönem Başkanı Fetine Avcı, Hasta Takip ve Tedavi Odasına 35 yıldır tadilat yapılmadığını öğrenince yardımcı olma kararı aldıklarını belirtti.

Avcı, “Federasyon’un, maliyeti 14 bin Dolar olan projeye engel olmaya çalıştığını, Lions kulüplerinin hizmet için kurulduğunu ve hizmetlere engel olmaması gerektiğini, bu süreçte Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü olarak pes etmediklerini ve gereken kaynağı bulduklarını” anlattı.

VAROĞLU

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Merkez’e 1974 sonrası kapsamlı tadilat yapılmadığını, dolayısıyla ciddi bir tadilata ihtiyaç duyulduğunu, bunu öğrenen Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü’nün tadilat için ellerini uzattığını anlattı.

SIKINTILARA İŞARET EDİLDİ

Varoğlu ayrıca Merkezin genelinin tadilata ihtiyacı olduğunu, bu konuda yıllarca çağrıda bulunduklarına işaret etti.



Thalassaemialıların sorunlarına da dikkat çeken Varoğlu, kan bulma sıkıntısının devam ettiğini, thalassaemialıların bu konuda yalnız bırakıldığını, sosyal medya üzerinden duyuru yaparak kan sıkıntısını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Varoğlu, kan bağışı gönüllüleri için bir birim oluşturulduğunu ancak henüz ne bir oda, ne de bağışçılara ulaşabilmek için bir telefon tahsis edildiğini belirtti.

Thalassaemia Merkezinin kalbi sayılan laboratuvardaki sıkıntılar için Devletten taleplerinin Sağlık Bakanlıına iletildiğini belirten Varoğlu, “bu konuda da herhangi bir adım atılmadı” dedi.

Varoğlu, Mağusa ve Mesarya Lions Kulübü ve Merkezdeki tadilat için katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti.