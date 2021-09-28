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Cumhurbaşkanı Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin dün düzenlediği “Basın Yayın ve Gazetecilik Başarı Ödülleri” törenine New York’tan gönderdiği mesajda, Rum tarafının anlaşmaya yanaşması temennisini dile getirerek, “Devletimizden, egemenliğimizden  vazgeçmeyeceğiz, Rum'un azınlığı olmayacağız” ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2021 Salı 12:04
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Cumhurbaşkanı Tatar: “Rum’un azınlığı olmayacağız”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “Basın Yayın  ve Gazetecilik Başarı Ödülleri” törenine New York’tan mesaj gönderdi.

Mesajında, ödül törenine New York'ta bulunması nedeniyle katılamadığını belirten Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını takdirle izlediğini kaydetti. Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni ile Cemiyet üyelerine sevgi, saygı ve teşekkürlerini ileten Tatar, “New York'ta Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz” dedi.

Cenevre’de müzakere masasına koyduğu ve Türkiye tarafından da desteklenen egemen, eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Tatar’ın mesajı şöyle devam etti:

“EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ  ANAVATAN TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ İLE TÜRK ASKERİNİN KIBRIS'TAKİ VARLIĞIDIR”

“Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. En büyük güvencemiz Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığıdır. Bunlardan vazgeçmemiz de mümkün değildir. Federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağı gerçeği ortada dururken, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak en gerçekçi çözüm eşit egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözümdür. 

Hedefimiz Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır. Temennim, Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna son vermesi ve anlaşmaya yanaşmasıdır.

Bir kez daha belirtiyorum; Devletimizden, egemenliğimizden  vazgeçmeyeceğiz, Rum'un azınlığı olmayacağız. Ulusal davamızda her zaman yanımızda duran Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin  yöneticileri  ile tüm üyelerini  en içten duygularımla bir kez daha selamlıyorum.”

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