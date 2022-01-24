Cumhurbaşkanı Tatar: Sucuoğlu’na hükümeti kurması için görev vereceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede dün gerçekleştirilen erken genel seçime ve resmi olmayan sonuçlara ilişkin değerlendirmelerini BRT’ye yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni kabineye bakıldığına mevcut hükümetin devam etmesi gibi bir sonucun ortada olduğunu vurguladı…

Tatar, hükümeti kurma görevini en geç Çarşamba günü en fazla milletvekili çıkaran Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıkladı…

Cumhurbaşkanı olarak sürdürdüğü siyasetin halk tarafından desteklendiğinin seçim sonuçlarından da görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Parlamentodaki 33 milletvekili benim siyasetimi destekleyen kişilerdir” dedi…