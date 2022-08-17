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Cumhurbaşkanı Tatar, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi ile görüştü

Tatar: “Bu millet çok acılar çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyecek”

17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:02
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Cumhurbaşkanı Tatar, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi ile görüştü


 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile eşi, kızı ve torunlarını kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar kendisinin çocukluğunda, Kumsal katliamında şehit edilen ailenin acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle restore edilen, katliamın yapıldığı ev olan Barbarlık Müzesi’nin yeniden açılışını yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojik donanımı ve altyapısıyla çağa yakışır bir yenileme yapıldığını belirtti. 

Şehitler sayesinde bir devlet kurulduğunu ve bunun Doğu Akdeniz’de çok şey ifade ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu milletin çok acılar çektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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