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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:38
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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi.Çavuşoğlu’nu, Ercan Havalimanı’ndan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.Görüşmenin ardından ardından saat 15.00’te  ortak basın açıklaması yapılacak.KKTC ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, “Çalışma ziyareti için KKTC’deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statüKıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.
        
        
 

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