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CUMHURBAŞKANI TATAR, TDP HEYETİNİ KABUL ETTİ

26 Mart 2021 Cuma 14:02
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CUMHURBAŞKANI TATAR, TDP HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına bugün TDP heyeti ile devam etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter  Halil Hızal ve Milletvekili Zeki Çeler’i kabul etti.

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