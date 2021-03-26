CUMHURBAŞKANI TATAR, TDP HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına bugün TDP heyeti ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve Milletvekili Zeki Çeler’i kabul etti.