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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Turizm Fuarında KKTC standını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nuri Ersoy ile görüştü.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:31
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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü




Tatar, Ersoy’a, Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılmasında KKTC’ye verilen destekten ötürü teşekkür etti, KKTC’nin bölgesinde parlayan bir yıldız ve destinasyon olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye Turizm Bakanı Ersoy, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen Ersoy, Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtımına ve KKTC’nin çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti. Ersoy, Türkiye olarak KKTC’ye desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar da, Ersoy’a teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi turizm alanında da KKTC’ye desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerinde Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, geleceğe yönelik adımların umut verici olduğunu söyledi.

Tatar, turizm alanında yatırımların ve yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini, doğru yatırımların ülkeye gelmesinin en önemli temennisi olduğunu kaydetti.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de yükselen bir yıldız, destinasyon olma yolunda ilerlediğini ifade eden Tatar, KKTC’ye kaliteli turistin geleceği yatırımlar yanında yeni Havalimanının da açılmasının buna katkı koyacağını söyledi.

Tatar, yeni havalimanı ile ülkeye 500 bin daha fazla turist gelmesinin sağlanacağını, daha büyük gövdeli uçakların iniş yapabileceğini ifade etti.

Tatar, bu çerçevede Türkiye ve Türkiye Turizm Bakanı Ersoy’a destek için teşekk

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