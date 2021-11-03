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Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) işbirliğiyle Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmesinin 30’uncu yılı şerefine düzenlenen Türksoy Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:42
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Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine güzel ve anlamlı bir serginin açılışını yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un, farklı ülkelerdeki etkinliklerde Kıbrıslı Türklere karşı sevgi, saygı ve kardeşlik duygusu ile yaklaştığını kaydetti.

Bir halkın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu söyleyen Tatar, “KKTC halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkıyla bütün iradesini ortaya koymuştur, biz de bunu bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. KKTC, Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkı da Türk dünyasının bir parçasıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde çeşitli dönemlerde ressamlar ve özellikle Türk sanatçıların sürekli olarak Kıbrıs’ın tarihini, kültürünü resmetmek suretiyle birçok esere imza attığını ifade eden Tatar, “Bunun için Sayın Prof. Dr. Suat Günsel’e teşekkürü bir borç bilirim. Bu önemli günde sizinle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm Türki cumhuriyetlerinde bizimle bir gönül birliği içinde yaşayan kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde devam etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türk konseyinin daimi üyesi olma hakkı bulunduğunu kaydeden Tatar, “Biz de bir Türk devletiyiz. Bağımsızız, özgürüz, Türk dünyasının bir parçasıyız ve biz aynı kültürün, aynı soyun insanları olarak bu mücadelenin içinde büyük bir fedakarlıkla bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra kültürümüzü ve sanatımızı yaşatmak, daha güçlü olmak en büyük temennimizdir” dedi.

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