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CUMHURBAŞKANI TATAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİ PCR YAPTIRDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün PCR testi yaptırdı. 

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:07
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CUMHURBAŞKANI TATAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİ PCR YAPTIRDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün PCR testi yaptırdı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, içerisinden geçilen böylesi bir küresel salgın sürecinin ilk günden beri çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, sağlık alanında çalışan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gereken önlemlerin alındığını belirterek maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında tedbirlerin elden bırakılmaması ve kurallara eksiksizce uyulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem ülkenin hem de dünyanın bir an önce pandemi sürecini geride bırakması temennisinde bulunarak, tüm halkın yeni yılını kutladı ve yeni yılın herkese sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

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