Cumhurbaşkanı Tatar Vision Cyprus Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla yürütülmesi neticesinde, KKTC sağlık sisteminin özgüven kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kamu ve özelde yapılan önemli sağlık altyapıları sayesinde, ülke sağlık sisteminin daha da güçlendiğini vurgulayarak, bunun gelecek açısından da önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık altyapısının güçlenmesinin, ülke ekonomisine yön veren tüm sektörler açısından çok önemli bir faktör olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin sona ermesinin ardından, gerçekleşen altyapı yatırımlarıyla tarım, sanayi, turizm ve yüksel öğretim sektörlerinin büyümeye devam edeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkler açısından belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, Anavatan Türkiye’yle tam bir fikir ve eylem birlikteliğiyle masaya getirilen egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümün, KKTC’nin zeminini güçlendirerek yatırımcıya güven ortamı sağladığının altını çizdi.

“YENİ SİYASET, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI… EKONOMİK HAREKETLİLİK ARTACAK”

Kıbrıs sorunuyla ilgili egemen iki devletin işbirliğini öngören bir çözüm vizyonunun, öngörülebilirliği artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönem ekonomik hareketliliğin ve her alanda gelişimin de artacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle Güney Kıbrıs ile kapalı olan sınır kapılarının açılmasıyla ekonomik hareketliğin artacağını ifade ederek, vizyon sahibi müteşebbislerin sayısının artmasını temenni etti.

KKTC’ye sahip çıkılmasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakılması gerektiğini söyledi ve Vision Cyprus Derneği nezdinde tüm yatırımcılara teşekkür etti.