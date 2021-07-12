Cumhurbaşkanı Tatar yarın Adana'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Anamur’da düzenlediği etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davetli olarak Adana, Tarsus, Erdemli ve Mersin’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulunacak; düzenlenecek olan toplantılar ile TV programlarında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah saat 07.30’da Adana’ya hareket edecek. Adana’da temas ve görüşmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantı ve TV programlarına katılıp Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri anlatacak.

Tatar daha sonra Tarsus’a hareket ederek Kıbrıs gazileriyle birlikte düzenlenecek olan toplantıya katılacak. Tarsus’ta Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Erdemli’ye hareket edecek.

Erdemli-Avgadı bölgesinde adının verileceği Dinlenme Parkı’nın temel atma törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleriyle görüşmesinden sonra Mersin’e hareket edecek. Mersin ve Silifke’de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış Harekâtı törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelecek, Rauf R. Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edecek ve açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz günü sabah 06.00’da Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na hareket edecek.