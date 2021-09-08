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Cumhurbaşkanı Tatar Yarın İzmir’e Gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın ve Cuma günü İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılıyor.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:09
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Cumhurbaşkanı Tatar Yarın İzmir’e Gidiyor

Bu amaçla yarın sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü saat 16.15’te KKTC’de olacak.     

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı  profesörler ile uzmanların katılacağı sempozyumda “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konuları ele alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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