Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de sergi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, her serginin kendine göre bir başarı olduğunu, sanatçıların eserleriyle hem KKTC’nin, hem de Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceğine iz bıraktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar esas olanın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Doğu Akdeniz’in bu önemli bölgesinde insanlığa yaptığı hizmet olduğunu belirtti ve böylesine güzel bir serginin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkürlerini sundu.