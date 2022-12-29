Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Bir günde 4 farklı mağazada hırsızlık yaptılar
Bir günde 4 farklı mağazada...
Başkasına ait karavanı sattı!
Başkasına ait karavanı sattı!
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza yaptı
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza...
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar

Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda döndü.

29 Aralık 2022 Perşembe 22:06
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Ankara’da ekonomik örgütlerle görüşmeler gerçekleştiren ve KKTC’nin yeni dönemdeki potansiyelini, gelişme imkanlarını anlatan Tatar, özellikle turizm ve eğitimden sonra tarım sektöründeki imkanlara dikkat çekti.

Ankara temaslarını Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarının, çok verimli geçtiğini ifade etti.

KKTC’nin her zaman, her alanda gelişeceğine inandığını ve bugün de inandığını ifade eden Tatar, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bu önemli destek ve potansiyelin doğru kullanılmasının önemine işaret etti.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tarım sektörünün büyük önem kazandığını belirten Tatar, KKTC’nin bu alanda gerçekten büyük bir potansiyeli olduğunu, bu çerçevede tarım ve tarıma endeksli sektörleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi yanında Türk dünyası ile de ticaretin gelişeceğine inandığını söyleyen Tatar, Ankara ziyaretine bu yüzden büyük önem verdiğini vurguladı ve kendisine eşlik eden Kıbrıs Türk Ticaret Odasına teşekkür etti.

KKTC’de otellerin pandemi sonrası eski potansiyeli yakalayıp sezon normali üzerinde misafir ağırladığını, ülkenin değerinin arttığını, güzel Kıbrıs adasının potansiyelinin daha da artacağını ifade eden Tatar, Üretimin ilk önce ülke için önemli olduğuna dikkat çekti.

Yeni havalimanının da tamamlanmak üzere olduğunu, turist sayısının da buna paralel artacağına işaret eden Tatar, güzel ve verimli geçen temaslarında kendisine eşlik eden ve ağırlayan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Ankara temaslarında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile heyeti eşlik etti.

Ankara’da esnaf, sanayi ve ticaret odalarını ziyaret eden ve çok yararlı temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı’nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da, ekonomik örgütler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Tatar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi’ni de ziyaret ederek, konferanslar verdi, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs konusundaki yeni siyasetini ve yıllardır verdiği mücadeleleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
TatarAnkaraZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar: Pele, her daim kalplerimizde yaşayacaktır…
Cumhurbaşkanı Tatar: Pele, her daim kalplerimizde yaşayacaktır…
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza!
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza!
SON DAKİKA: Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3 Ocak'ta yeniden toplanacak
SON DAKİKA: Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3 Ocak'ta yeniden toplanacak








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim