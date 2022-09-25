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Cumhurbaşkanı Tatar yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı, heyetiyle birlikte yarın akşam saat 20.55’te KKTC’ye dönecek. Cumhurbaşkanı'nın Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenleyerek New York temasları ile ilgili değerlendirmede bulunması bekleniyor

25 Eylül 2022 Pazar 23:15
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Cumhurbaşkanı Tatar yurda dönüyor



77’nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York’a giden Cumhurbaşkanı, temaslarını tamamladı. New York temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen ardından da, Türkevi’nde basın mensuplarıyla görüşen Cumhurbaşkanı, artık adada federal bir yapı
olamayacağını, bütün müzakere süreçlerinin tüketildiğini, eşit haklar altında iki devletli bir çözüm için müzakere süreceğine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BM’nin Kuzey Kıbrıs’ı tanıma konusunda Güney Kıbrıs’la yürüttüğü sürece benzer bir adım atması gerektiğini dile getiren, artık Kıbrıs’ta yeni siyaset olarak egemen eşitlik temelinde, eşit uluslararası haklar ve statü bağlamında çalışmaları yürüttüklerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, heyetiyle birlikte yarın akşam saat 20.55’te KKTC’ye dönecek.
Cumhurbaşkanı’nın Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenleyerek New York temasları ile ilgili değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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