Cumhurbaşkanı Tatar Zerdali Festivali’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Esentepe Belediyesi’nin organize ettiği “14. Uluslararası Zerdali Festivali”nin açılışında konuşan Tatar, “Esentepe, doğa ve kültürel zenginliğiyle KKTC’nin vitrinidir” dedi.

Tatar, iki yıl aradan sonra böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, her zaman halkla iç içe olduğunu belirtti ve üreticinin yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelişmesi, başarılı olabilmesi ve sesini dünyaya duyurması için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.