Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan son gelişmeler ve güncel konuların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs konusunda son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu iş birliği önerilerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis’e iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da hazır bulundu.