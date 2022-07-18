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Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclisi Kıbrıs konusundaki son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu önerilerle ilgili bilgilendirecek

18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:04
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Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan son gelişmeler ve güncel konuların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs konusunda son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu iş birliği önerilerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis’e iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TatarZorlu Töre
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