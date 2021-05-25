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Cumhurbaşkanı Tatar: Zorluklara rağmen salgın başarıyla yönetildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayın hayatına yeni başlayan bir Web TV’nin konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

25 Mayıs 2021 Salı 08:40
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Cumhurbaşkanı Tatar: Zorluklara rağmen salgın başarıyla yönetildi

Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar Anavatan Türkiye’den KKTC’ye 140 bin aşının geldiğini belirterekglobal ölçekte aşıya büyük bir talep olduğunu, Türkiye’ye yeni aşıların ulaşmasına müteakip KKTC’ye de yeni doz aşıların geleceğini belirtti.

Bugüne kadar Avrupa Birliği’nden Güney Kıbrıs’a 500 bin aşı gelmesine rağmen KKTC’ye 30 bin aşı geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun haksızlık olduğunu söyledi.

Bileklik uygulamasının önemli bir kontrol mekanizması olduğunu da dile getiren Tatar, bilek uygulamalı kapalı turizm açılımıyla turizmde önemli bir mesafe sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çift aşılı ve PCR testli geliş gidişlerin gündemde olduğuna da dikkat çekti.

Türlü zorluklara rağmen Covid-19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkati çekti ve halk sağlığını korumaya yönelik adımların atılmasına devam edileceğini belirtti.

Tatar, sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri, Başbakanlığı döneminde tamamlanan Acil Durum Hastanesi ve diğer sağlık altyapı yatırımları ilepandeminin önüne geçileceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, salgın döneminde ekonominin düzlüğe çıkmasına yönelik kararlılıkla adımlar atıldığını kaydederek, ilerleyen zamanlarda bunun meyvelerinin toplanacağına işaret etti.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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