Cumhurbaşkanı Tatar,Bayram namazını Gazimağusa’da kıldı

Bayram namazı camiilerde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kılındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de Bayram namazını Gazimağusa da eski adı Buğday Camii olarak bilinen ve yeniden ibadete açılan Sinan Paşa Camii’de kıldı.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Bayram namazında sarılarak, tokalaşarak bayramlaşma yapılmamasına da özen gösterildi.

Bayram namazı çıkışında vatandaşlara lokma, çörek, hijyen paketleri ikram edildi.

Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar yıllardan sonra yeniden ibadete açılan Sinan Paşa Camii de olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti ve herkese sağlık, huzur, mutluluk diledi.

Tatar bayramların kırgınlıkların geride kaldığı günler olduğunu anımsattığı konuşmasında, pandemiden dolayı tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı ancak birlik ve beraberliğin korunabilmesi için büyüklerimizle iletişimi koparmamanının da gerekliliğini ifade etti.

“KKTC’de biz büyük mücadeleler vermiş bir halkız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Tatar, dayanışma, kardeşlik gibi duyguların bir kez daha idrak edilmesi , huzurun korunması ve dargınlıkların geride kalmasının gelenek ve göreneklerimizin bir parçası olduğunu kaydetti ve bunun sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Bu sabah Sinan Paşa Camii ile birlikte İstanbul’da Taksim Camii’sinin de ibadete açıldığını ve kardeş camii ilan edilmesinin de gündemde olduğunu belirten Tatar, bunun güzel bir gelişme olduğunu söyledi ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersin Tatar önümüzdeki süreçte pandeminin geride kalıp, ekonominin kalkınıp, insanların huzur, birlik ve beraberlik içinde, devletin güçlenerek, tüm değerlere sahip çıkarak yolumuza devam etmenin hepimizin dileği olduğunu ifade etti ..

Tatar halkın beklentisinin ise bu topraklarda, bu güzel vatanda ilelebet huzur ve güven içinde yaşayabilmek olduğunun altını çizerek, bunun için de maneviyata ve geleneklere sahip çıkmanın önemini bir kez daha yineledi ve gerek Anavatan Türkiye gerekse KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutladı.



