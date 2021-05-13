Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar,Bayram namazını Gazimağusa’da kıldı

Ramazan Bayramı’nın ilk günü saat 06.25’de kılınan Bayram namazı ile başladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:10
19 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar,Bayram namazını Gazimağusa’da kıldı

Bayram namazı camiilerde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kılındı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de Bayram namazını Gazimağusa da eski adı Buğday Camii olarak bilinen ve yeniden ibadete açılan Sinan Paşa Camii’de kıldı.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Bayram namazında sarılarak, tokalaşarak bayramlaşma yapılmamasına da özen gösterildi.
Bayram namazı çıkışında vatandaşlara lokma, çörek, hijyen paketleri ikram edildi.
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar yıllardan sonra yeniden ibadete açılan Sinan Paşa Camii de olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti ve herkese sağlık, huzur, mutluluk diledi.
Tatar bayramların kırgınlıkların geride kaldığı günler olduğunu anımsattığı konuşmasında, pandemiden dolayı tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı ancak birlik ve beraberliğin korunabilmesi için büyüklerimizle iletişimi koparmamanının da gerekliliğini ifade etti.
“KKTC’de biz büyük mücadeleler vermiş bir halkız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Tatar, dayanışma, kardeşlik gibi duyguların bir kez daha idrak edilmesi , huzurun korunması ve dargınlıkların geride kalmasının gelenek ve göreneklerimizin bir parçası olduğunu kaydetti ve bunun sürdürülmesinin önemine işaret etti.
Bu sabah Sinan Paşa Camii ile birlikte İstanbul’da Taksim Camii’sinin de ibadete açıldığını ve kardeş camii ilan edilmesinin de gündemde olduğunu belirten Tatar, bunun güzel bir gelişme olduğunu söyledi ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ersin Tatar önümüzdeki süreçte pandeminin geride kalıp, ekonominin kalkınıp, insanların huzur, birlik ve beraberlik içinde, devletin güçlenerek, tüm değerlere sahip çıkarak yolumuza devam etmenin hepimizin dileği olduğunu ifade etti ..
Tatar halkın beklentisinin ise bu topraklarda, bu güzel vatanda ilelebet huzur ve güven içinde yaşayabilmek olduğunun altını çizerek, bunun için de maneviyata ve geleneklere sahip çıkmanın önemini bir kez daha yineledi ve gerek Anavatan Türkiye gerekse KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutladı.
        
   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de ilk kez, evcil bir kediye covid19 bulaştı
KKTC’de ilk kez, evcil bir kediye covid19 bulaştı
31 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
31 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Ramazan Bayramı başladı
Ramazan Bayramı başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim