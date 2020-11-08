Cumhurbaşkanı Tatar’dan Azerbaycan’a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, “Gardaşımızın zaferi kutlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi desteklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi destekliyoruz.

Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun.”