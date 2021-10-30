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Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:46
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Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı
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UBP Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’lilere seslendi, ‘birlik’ çağrısı yaptı.

“Sizleri çok seviyorum” diyen Tatar, kendisini milletvekilliğinden Cumhurbaşkanlığı’na taşıdıkları için UBP’lilere teşekkür etti.

Ersin Tatar, UBP kurultayına katıldı, üyelere ‘oy kullanın’ çağrısı yaptı’, ‘birlik ve beraberlik’ vurgusunda bulundu.

Tatar, UBP’nin önümüzdeki genel seçimde yine en büyük parti olarak seçilerek, güçlü hükümetlerle reform çalışmalarına katkısı koyması gerektiğini vurguladı.

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