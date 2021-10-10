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Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Erhürman'a Sert Tepki

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in, Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) genel kuruluna katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’ten dönerken İstanbul Havaalanı'nda ülkeye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle gözlem altına alınması ile ilgili sosyal medya hesabından şu sözlere yer vermişti: Yurttaşlarınızın Türkiye'ye giderken "acaba girebilecek miyim" sorusuyla karşı karşıya kalması ya da böyle bir soru nedeniyle gitmeme kararı vermesi "yetkili makamlar" olarak umurunuzda mı? Bu konuyla ilgili, daha da fazla gecikmeden, derhal bir açıklama yapmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız? Sözlerine yer vermişti.

10 Ekim 2021 Pazar 23:42
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Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Erhürman'a Sert Tepki
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

KKTC'nin, Türkiye'nin ve her ülkenin  güvenlik gerekçeleri ile kendilerine yönelik tehdit ve hakaretler karşısında yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine sokmama hakkı vardır. Bunu en iyi bilenlerden birinin de  KKTC'de Başbakanlık yapmış CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın olması gerekir.

Bir hukukçu olan Erhürman bu gerçeği bilmesine rağmen,  Türkiye'yi  "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen,  Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir.   

Erhürman'ın bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sokulmaması karşısında  şahsımı son derece tahrik edici ve seviyesiz  bir üslupla hedef gösterip, benden açıklama beklemesi oldukça dikkat çekici olup, siyasi etik ve ahlaka asla uygun değildir.

Erhürman'ın, Türkiye'ye "işgalci, sömürgeci, seni istemiyoruz, Kıbrıs'tan defol" diyenlerin Türkiye'ye sokulmamalarının hesabını benden sormaya kalkışması da bir başka gaflettir.  Erhürman'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı  her  türlü hakarette bulunanlara destek çıkma ve kollama niteliğindedir. Kendisini sağduyulu ve gerçekçi olmaya davet ediyorum.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:16
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