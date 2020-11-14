Cumhurbaşkanı Tatar’dan Tarihi Çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları ile mücadele edilmesi noktasında tarihi bir işbirliği önerdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum eşbaşkanına, Türk Eşbaşkan Cenk Soydan tarafından iletilen işbirliği talebinde ilk etapta 100 Rum hastanın KKTC’de tedavi edilmesi önerildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerisi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişarenin ardından Rum liderliğine iletildi.

Aynı teklif Birleşmiş Milletler’in de bilgisine sunuldu.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Cenk Soydan, konuya siyasi değil, insani yaklaştıklarını belirtti.

Haber Kıbrıs’ta yer alan haberde Cenk Soydan, Güneydeki sağlık sistemini rahatlatacak öneriye, olumlu yanıt verilmesi halinde gerekli tedbirin alınacağını söyledi.

Soydan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, iki toplum arasındaki işbirliği ve güven ortamının sağlanması açısından bu öneriyi önemsediğini söyledi. Çalışmamızı yaptık ve ilgili öneriyi yazılı olarak sunduk. Konuya tamamen insani temelde ve iki toplum arasındaki işbirliğini geliştirme odaklı bakıyoruz” dedi.