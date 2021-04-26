Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle arayan ilgilenen herkese de teşekkür etti.

Tatar paylaşımında, “Babam Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle arayıp acımızı paylaşan, mesaj ve çiçek gönderen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Bugün, Cenevre’de düzenlenecek olan 5+BM toplantısı için yola çıkarken, Ulusal Davamızı ve iki eşit egemen devletin işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu ekibimizle birlikte temsil etmenin sorumluluğunun bilinci içerisindeyim” ifadelerini kullanan Tatar, bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk halkını en kalbi duygularımla selamladı.





