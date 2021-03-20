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Cumhurbaşkanı Tatar:Geçitköy Barajı’nın tekrar dolması halkımızı mutlu ediyor

20 Mart 2021 Cumartesi 18:03
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Cumhurbaşkanı Tatar:Geçitköy Barajı’nın tekrar dolması halkımızı mutlu ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Geçitköy barajını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda Geçitköy Barajı’nın Anadolu suyu ile doluyor olmasının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın  paylaşımı şöyle:

‘Girne bölgesinde Geçitköy Barajının Anadolu Su’yu ile tekrar dolmakta olduğunu görüyoruz.. 5 yıl kesintisiz akışın ardından tamirat işlemleri uzun zaman almıştı.. Ekim ayında tekrar suyun akmaya başlaması ile barajın doluyor olması halkımızı mutlu etmektedir.’
        
        
     


        
        
 

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