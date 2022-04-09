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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:14
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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.40’ta başlayan toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay ile partilerin diğer bazı temsilcileri katılıyor.

Halen 28 olan belediye sayısının azaltılmasını öngören ve Cumhuriyet Meclisi’nde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülen tasarılar, geçen hafta boyunca eylemlere yol açmış; varılan uzlaşmayla Salı gününe ertelenen görüşme üzerine eylem de kalkmıştı.

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