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Cumhurbaşkanı Tatar:Salı günü hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na vereceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de çevrimiçi katıldığı Manşet + programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

04 Şubat 2022 Cuma 09:29
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Cumhurbaşkanı Tatar:Salı günü hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na vereceğim
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Tatar, Ankara dönüşü Covid-19 testinin negatif olduğunu ancak ertesi gün grip olduğunu hissedip tekrar yaptırdığı testte sonucun pozitif çıktığını belirterek, grip olan herkesi test yapmaya çağırdı.

Hastalığı grip gibi geçirdiğini kaydeden Tatar, “ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum. Bu nedenle herkesi aşı olmaya çağırıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 olmasının hükümet kurma sürecini etkilemeyeceğini ifade ederek, en geç Salı günü görevlendirme yapacağını, hastalığının  devam etmesi halinde ise bunu mektup yoluyla gerçekleştireceğini  söyledi. Hükümet kurma görevini daha önce açıkladığı gibi en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirten Tatar, bir an önce temasların tamamlanıp halkın beklentisine yönelik bir hükümet kurulmasını temenni etti.

Partiler arasında uzlaşının kısa sürede sağlanmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, pandemi ve ekonomik sıkıntılar konusunda zaman kaybetmeden adımlar atılması gerektiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, nasıl bir hükümet kurulması gerektiği konusunda yorum yapmasının doğru olmayacağını da kaydetti ve halkın verdiği mesaja dayalı, mecliste çalışabilecek bir modelin oluşmasını temenni etti.

CTP’nin kendini muhalefette gördüğünü bu nedenle de diğer formüller üzerinde çalışılması gerektiği görüşünü dile getiren Tatar, sayıdan çok uyumlu çalışacak bir hükümetin önemli olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Sucuoğlu’nun 24 milletvekili ile beklenmedik taleplerle karşılamasını ise eleştirdi. Meclis’in sağlıklı çalışabilmesi için asgari bir rakamda anlaşılabileceğini belirten Tatar, mutlaka bir formülün ortaya çıkacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik açıdan kış aylarının geçmesiyle birlikte hafifleyecek pandemi sonrasında önemli gelişmeler yaşanacağını ancak TC ile 2022 mali işbirliği protokolün hazırlanması için bir an önce çalışılması gerektiğin i belirtti. Piyasalara, iş dünyasına 2022 yılında kamu maliyesi böyle olacak diye bir mesaj verilmesi gerektiğini anlatan Tatar, oluşacak güvenle ekonominin düze çıkabileceğini kaydetti.

Tatar, “herşey akıl yolu ile kamuoyu ile paylaşılarak çözülebilir. Mali, sosyal, ekonomik tedbirleri herkesle görüşerek, toplumsal uzlaşı sağlayarak almalıyız. bu en doğrusu olur” dedi.

Yasal düzenlemeler konusunda ise Meclis’te komitelerde çalışacak çok sayıda değerli milletvekili bulunduğunu belirten Tatar, komitelerde üyesi olan 2 partinin süratle yasal düzenlemeleri komitelerden geçirmesini beklediğini, bu konuda büyük bir sıkıntı görmediğini söyledi

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