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“Cumhurbaşkanı UBP'nin göstereceği adaya görevi vermek zorunda değil”

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Mayıs 2022 Salı 09:58
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“Cumhurbaşkanı UBP'nin göstereceği adaya görevi vermek zorunda değil”

ÖZEL HABER

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Arıklı, “Çok anlamsız tartışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı nezaketen UBP adayını belirlesin dedi. Anayasa, “hükümeti kurabilecek olan bir milletvekiline görevi verebilir” diyor. Pazar günü cumhurbaşkanına bunu hatırlattık. Pazartesi günü grup, kendi arasında karar verecekti ama vermedi. Bunun üzerine cumhurbaşkanı görevini yerine getirdi. Tecrübesi ve olgunluğuyla örnek olan partinin ağabeyi olan bir isme görevi verdi. Cumhurbaşkanı UBP’nin göstereceği adaya görevi vermek zorunda değil. Toplum her geçen gün biraz daha geriliyor ve siyaset kurumuna olan güveni kaybediyor. UBP’nin kendi içindeki kavgaların topluma vakit kaybettirmesine engel olmak gerekiyor” şeklinde konuştu. 
Arıklı, görevin Üstel’e verilmesi hakkında konuşarak, “Bizim için hiç fark etmiyor. Ünal Bey benim çok sevdiğim ve saydığım bir ağabeyimdir. Ünal beyin Fikri beyle de ilişkileri çok iyi ancak prensiplerimize uymak ve bağlı kalmak zorundayız. Sayın Sucuoğlu’na nasıl davrandıysak, Sayın Üstel’e de aynı şekilde davranma zorunluluğumuz var. Sayın Üstel ile de oturup konuşacağız. DP ve YDP ortak hareket ediyor. 100 günlük eylem planını yeni den masaya koyup, 100 gün içinde neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Üstel geldiğinde bunları konuşacağız” dedi.

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