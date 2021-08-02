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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan açıklama...

Bakanlar Kurulu’nda Maraş konusunu görüştüklerini açıklayan Başbakan Ersan Saner bugünkü toplantıda Maraş ile birlikte Karşıyaka’daki yangını da ele aldıklarını söyledi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:20
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan açıklama...

Bakanlar Kurulu’nda Maraş konusunu görüştüklerini açıklayan Başbakan Ersan Saner bugünkü toplantıda Maraş ile birlikte Karşıyaka’daki yangını da ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile “tam bir mutabakat” içinde olduklarını anlatan Saner, Tatar’ın toplantıdan ayrılması ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Maraş konusu ile birlikte Taşınmaz Mal Komisyonu’nun durumunu tartıştıklarını belirtti.

“(Yangın durumunda) Ekipman, araç gerecimiz ne haldedir bunları konuştuk”

“İstişarelerde bulunduk. İlk önce Maraş açılımını değerlendirdik.

Türkiye’deki olağanüstü şartlarda yangın devam ediyor, üzüntümüzü paylaştık. Biz de büyük bir endişe ile izliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, evlerini kaybedenlere geçmiş olsun diliyorum.

Biz her zaman Türkiye’nin yardımını aldık. Başbakan da bakanlarla bir takım değerlendirmeler içindeyiz. Her an her şey olabilir. Karşıyaka’da büyük mücadele verildi. 2 saat içerisinde yangın söndürüldü, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Bakanlar Kurulu’nda ekipman, araç gerecimiz ne haldedir, herhangi bir yangın durumunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik.”

“Aşılama ile COVID’i geride bırakabiliriz”

Tatar pandemi, güney ile olan ilişkiler ve aşı konularını da anlatarak birkaç gündür vakalarda düşüş olduğunu iddia etti.

Tatar “Aşılanma ile yakalanma riski azalıyor. Aşı var ancak aşılama olmama yönünde bir anlayış var. Herkesin aşı olması bu memlekete bir borçtur” dedi.

“Eğitim Bakanı da teyit etmiştir. Yüz yüze eğitim şarttır. Yükseköğrenimde de öğrenci gelecek ve yüz yüze eğitimde bulunacak” diyen Tatar eğitim dönemi ile ilgili bir sıkıntı olmadığını öne sürdü.

“Pandemiyi konuştuk”

“Pandemi, hastanelerin durumu, süreci nasıl yönelttiğimizi, güney ve dünyayla olan ilişkileri değerlendirdik.

Pandeminin iyi yönetildiği yönünde izahat aldım. Vakalar artsa da birkaç gündür sayılar da düşüş var. Aşılanma ile yakalananlar hafif atlanıyor, ne kadar aşılama olursa o kadar iyi…”

“Aşılanmada yüzde 75’inin üzerine çıktık”

“Aşılanmada yüzde 75’inin üzerine çıktık. Aşı var ama aşı olmaya gitmeme yönünde bir anlayış var. Dolayısıyla etrafımıza baktığımızda herkesin aşı olması bu memlekete bir borçtur. Rakamlar onu gösteriyor.

Aşılanmayla büyük ölçüde COVID’i geride bırakabiliriz.”

“Öğrenci gelecek, yüz yüze eğitim olacak”

“Eylül’de okulların, üniversitelerin açılanması gündemde… Bunları da konuştuk, sıkıntı yok. Eğitim Bakanlığı da teyit etmiştir, yüz yüze eğitim burada olacaktır. Öğrenci gelecek, yüz yüze eğitimde bulunacak.

Maraş…

“20 Temmuz geride kaldı. Egemen eşitliğe dayalı bir siyaset oluştu, Maraş açılımı da bu siyasetin sonucudur. Yıllardan sonra, yeni siyaset, yeni anlayış hem Cumhurbaşkanlığı, hem Başbakanlık hem de TC tarafından alınan destekle sürdürülüyor. Yeni siyasetle yeni bir durum geliştirildi. Ülkede çok ‘eş değerci’ vardır. Bu ayrı bir meseledir. Bunun da gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bunu da konuştuk. Maraş’la bu durumun alakası yoktur.”

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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