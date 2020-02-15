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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KKTC'DE…

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:44
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KKTC'DE…
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta bugün saat 11.00’de düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılacak. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen toplantıya KKTC’den Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılacak.


Oktay, toplantıya katılmak üzere bu sabah saat 01.30 sıralarında KKTC'ye geldi.


Kapalı Maraş'ta ilk kez bu derece üst düzey ve geniş katılımla düzenlenecek toplantıya, Oktay'ın yanı sıra Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.
Oktay, toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştirecek.


Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.


Akademisyenler, STK yöneticileri ve ilgili uzmanların sunum yapacakları toplantıda, Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik "siyasi" ve "hukuki" bir yol haritası belirlenmesi için istişarelerde bulunulacak.


KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni de bugün saat 14.45’te ziyaret edecek Oktay'ın, Başbakan Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde bugün saat 18.00’de Grand Pasha Hotel Lefkoşa’da düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğine katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayMaraşErsin Tatar
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