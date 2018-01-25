Cumhurbaşkanı yarın yapılacak yürüyüşle ilgili uyarı yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, son günlerde yaşanan ve iç barışı tehdit edecek boyuta ulaşan gerilimin ortadan kaldırılması için herkesin sağduyu ile hareket etmesine gerek olduğunu vurguladı.

Gösteri ve yürüyüş hakkının Anayasal bir hak olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu hakkın sorumluluk bilinciyle kullanılmasının önemini anımsattı.

Sendikal Platform tarafından yarın yapılacağı açıklanan yürüyüşün, iç barışa ve toplumsal bütünlüğe hizmet edecek nitelikte olmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “barış ve demokrasi” yürüyüşü adıyla düzenelenen organizasyonda görev alanların, toplumsal gerilimi düşürecek yönde hareket etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı, slogan ve pankartlarla verilecek mesajların da, yarın düzenlenecek yürüyüşün adına yakışır şekilde olmasına özen gösterilmesini beklediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Son günlerde yaşanan ve iç barışı tehdit edecek boyuta ulaşan gerilimin ortadan kaldırılması için herkesin sağduyu ile hareket etmesi gerekmektedir. Elbette gösteri ve yürüyüş hakkı Anayasal bir haktır. Ancak bu hak sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır.

Sendikal Platform tarafından yarın yapılacağı açıklanan yürüyüşün iç barışımıza ve toplumsal bütünlüğümüze hizmet edecek nitelikte olması gerekmektedir. Barış ve demokrasi yürüyüşü adıyla gerçekleştirileceği açıklanan yürüyüşün organizasyonunda görev alanların gerilimi tırmandırmayacak yönde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde slogan ve pankartlarla verilecek mesajların da yürüyüşün adına yakışır nitelikte olmasına özen gösterilmelidir”.