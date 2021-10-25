“KKTC Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyoruz. Anayasamızın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak Sn. Cumhurbaşkanı başkanlığında, Bakanlar Kurulu’nun ivedi olarak olağanüstü toplantıya çağırmasını talep ediyoruz. Memur-Sen olarak, 2022 mali yılı bütçesinin onaylanarak KKTC Meclisi’ne sevkedilmesinin, akaryakıt tedarikçisi iki firmanın keyfiliğine son verilmesinin ve de dövizdeki fahiş artışa karşı, vatandaşımızın kur sabitlemesi kararı alınarak rahatlatılmasını talep ediyoruz.

Bunun yanında, Sn. Cumhurbaşkanı’nın KKTC Meclisi’nde temsil edilen tüm partiler ve bağımsızlarla görüşerek KKTC Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırarak, aşağıdaki yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etmesi gereğine inanıyoruz.

-KURAKLIK FONU BÜTÇESİ

-BRTK 2021 FONU BÜTÇESİ

-TÜK 2021 BÜTÇESİ

-YABANCILAR MUHACERET DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI

-KKTC DEVLETİ 2022 MALİ BÜTÇESİNİN KKTC MECLİSİ’NDEN YETERLİ SÜRE İÇERİSİNDE GEÇİRİLMESİNİN SAĞLANMASI.

Bu çağrıya uyulmaması ve halkımıza yaşatılan kaostan siyasi rant beklentisinin sürmesi halinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın Anayasal yetkisini kullanarak Meclisi feshetmesi ve erken seçim tarihini belirlemesi gerekmektedir.

Unutmayalım ki; KKTC siyasi görüşü ne olursa olsun, hepimizin devletidir. Hepimiz ayni geminin yolcularıyız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Bu nedenle hiç kimsenin kaosa oynama ve bundan medet bekleme lüksü yoktur.”