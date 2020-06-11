Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açılan dava süresiz olarak ertelendi

YDP’nin Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, karar vermek adına davayı süresiz olarak erteledi.

Konuyla ilgili konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı, hukukçu Enver Öztürk, “Mahkeme, kararın erken zamanda okunacağı belirtti” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi Koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesine yönelik oy birliği aldığı kadar 19 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin onayına sunulmuş, 41 evet, 2 ret oyuyla karar oy çokluğu ile kabul edilmişti. Ret oyları Yeniden Doğuş Partisi’nden gelmişti.

Karara Genel Kurul’da karşı çıkan YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, 27 Nisan’da mukayyitlikte dava dosyalamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YDP Başkanı Erhan Arıklı, Akıncı’nın görev süresinin 26 Nisan’da dolduğunu belirterek, “YDP, seçimlerin ertelenmesine karşı değildir. YDP Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatılmasına karşıdır. Çünkü YDP bu konuda Anayasa’da bir boşluk olduğuna inanmamaktadır. En doğru kararı şüphesiz Anayasa Mahkemesi verecektir” demişti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI