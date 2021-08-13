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Cumhurbaşkanlığı, AB Dijital Aşı Sertifikası Konusunda Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndan AB Dijital Aşı Sertifikası konusunda açıklama yapıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 21:12
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Cumhurbaşkanlığı, AB Dijital Aşı Sertifikası Konusunda Açıklama yaptı

Açıklamada, tüm geçiş kapılarının iki tarafın Koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı kuralların uyumlaştırılmasıyla 4 Haziran 2021 tarihinde yeniden işlevsel hale getirilmesinin ardından önemli bir diğer konu olan aşı sertifikaları hususunun görüşülmeye başlandığı belirtilerek, "İki taraflı Sağlık Teknik Komitesinde etraflıca ele alınan bu konu kapsamında, öncelikle geçiş kapılarına dair aşılarını tamamlamış kişilerin geçiş koşulları düzenlenmiş, iki tarafta yapılan aşıların ardından iki tarafın Sağlık otoriteleri tarafından verilen sertifikaların geçerli olduğu konusunda anlaşmaya varılmış ve bu sertifikalarını ibraz eden kişilerin geçiş koşulları aşı yaptırmamış olanlardan ayrılmıştı" denildi.

İlgili Teknik Komitenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında aşı sertifikaları konusunda yoğun temas gerçekleştirildiği; bu temaslar kapsamında aşı sertifikalarının yanında, ülkemizde uygulamaya konulan 'Adapass' dijital aşı sertifikası ve Güney Kıbrıs'ta kullanımda olan 'Safe-pass' uygulamalarının geçiş kapılarında okunması suretiyle bu geçişlerin daha pratik olarak gerçekleştirilebileceğinin de ele alındığı kaydedildi.

Özellikle yüksek öğrenimlerini yurtdışında sürdüren öğrencilerin pandemi koşullarında gidecekleri ülkelerde karantinaya tabi olmadan seyahat edebilmelerine ilişkin AB'nin dijital aşı sertifikası "Green-Pass"a erişiminin de etraflıca ele alındığı belirtilen açıklamada, bu çalışmalar çerçevesinde halkın günlük yaşamını etkileyen konularda girişimlere devam edildiği; kişisel verilerin korunması yasası kapsamında ve yasanın emrettiği hükümler çerçevesinde çözümler üretilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı nezdinde yaptığı girişim olmak üzere, teknik düzeyde, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri, Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kesimlerle çok taraflı diplomasi yürütüldüğü dile getirildi. Buna göre ilgili kişilerin yaptırdıkları aşılar, AB aşı sertifikasına kaydettirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen aşı sertifikasını veya dijital aşı sertifikasını kullanabileceği aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu çalışmalar kapsamında Kıbrıs Rum muhataplarımıza önerimiz, Sağlık Teknik Komitesince belirlenecek bir elektronik adrese istenen bilgi ve Sağlık Bakanlığımızın verdiği aşı sertifikası sureti gönderilmek suretiyle AB dijital aşı sertifikasına kayıt yaptırılmasıydı.

Öğrencilerimizin ve ilgili diğer insanlarımızın yaşamlarını ve seyahatlerini kolaylaştırmaya yönelik bu çalışmanın sonucunun da, ortak bir açıklama veya BM'nin yapacağı bir açıklamayla duyurulmasıydı. Gelinen aşamada Kıbrıs Rum tarafı tek taraflı açıklama yapmayı tercih etmiştir. Siyasi pozisyon ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu insancıl konuda hedefimiz insanlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması olup bu doğrultuda gereken her düzeyde çabalarımıza devam edilecektir."

Son Güncelleme: 13.08.2021 23:55
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