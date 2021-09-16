Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...

Cumhurbaşkanlığı, Anastasiadis’in ‘üçlü görüşmeyi’ basına yansıtmasını eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı, New York’ta üçlü görüşme konusunda resmi bir davet yapılmadan önce Rum liderliğinin bunu basına yansıtmasını eleştirdi.

16 Eylül 2021 Perşembe 21:25
28 Okunma
Cumhurbaşkanlığı, Anastasiadis’in ‘üçlü görüşmeyi’ basına yansıtmasını eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın Cumhurbaşkanımı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak Genel Sekreter Antonio Guterres’in 27 Eylül’de New York’ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade ettiği ve böyle bir görüşmeye dair Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşünü sorduğu belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, daha önce de kamuoyuna açıkladığı üzere, Genel Sekreter’den resmî bir davet gelmesi halinde  Rum lider Nikos Anastasiadis’le gayriresmi bir üçlü görüşmeye katılabileceğini Spehar’a bildirdiği kaydedildi.  

Açıklamada, taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri tarafından yapılan istişarelerin Rum liderliği tarafından anında basına sızdırılması eleştirildi ve “Rum liderliği, diplomatik etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra ve imaj yaratma olduğunu bir kez daha göstermiştir” denildi.  

Açıklamada ayrıca, “Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre’de masaya koyduğumuz önerimiz ve yeni vizyonumuz temelinde Cumhurbaşkanımız bu üçlü gayriresmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kardeş Ülgen'den "Hayat çok kısa" paylaşımı
Kız kardeş Ülgen'den "Hayat çok kısa" paylaşımı
4 bin 324 TL'lik yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
4 bin 324 TL'lik yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
Asya bebeğe Türk vatandaşlığı veriliyor
Asya bebeğe Türk vatandaşlığı veriliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim