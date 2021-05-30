Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...

Cumhurbaşkanlığı binasında yuva yapan kırlangıçlar görenleri sevindirdi…

Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak, Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçların yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmenin mutluluğu ifade edildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:15
10 Okunma
Cumhurbaşkanlığı binasında yuva yapan kırlangıçlar görenleri sevindirdi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak, Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçların yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmenin mutluluğu ifade edildi.

“Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçlarımızın yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmek bizi çok mutlu etti. Bu yıl yeni kırlangıçların da gelerek yuva yapması tüm Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını ve beni çok heyecanlandırdı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ilk günkü azimle yuvasını ziyaret eden kırlangıçlar gibi, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Tatar, İstatistik Kurumu yetkililerini kabul etti
Ersin Tatar, İstatistik Kurumu yetkililerini kabul etti
Sibel Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti
Sibel Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti
KTÖS’ten KGS’ye eleştiri
KTÖS’ten KGS’ye eleştiri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim