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Cumhurbaşkanlığı BM Genel Sekreteri'nin raporlarını değerlendirdi

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Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 19 Aralık 2020 – 18 Haziran 2021 dönemini kapsayan BM İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü rapor taslaklarında düzeltilmesi gereken maddi hatalar ve yanlış değerlendirmeler olduğunu açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:29
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Cumhurbaşkanlığı BM Genel Sekreteri'nin raporlarını değerlendirdi

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu rapor taslakları Dışişleri Bakanlığımızla istişare içinde kapsamlı şekilde değerlendirilerek, detaylı itiraz ve görüşlerimiz KKTC New York Temsilciliğimiz aracılığıyla BM Genel Sekreteri’ne iletilecektir” denildi.
Açıklama şöyle sürdü: 
“Yapmış olduğumuz ön değerlendirmeye göre, raporlarda düzeltilmesi gereken maddi hatalar ve yanlış değerlendirmeler bulunmaktadır. Bu bağlamda, BM İyi Niyet Misyonu rapor taslağında, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrı resmi toplantısı bitiminde BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres tarafından net olarak ifade edilen Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun yinelenip, raporun ilgili diğer kısımlarında tam ve doğru olarak yansıtılmamış olması ilk etapta göze çarpan önemli bir husustur”
Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu çeşitli seferler istikrarlı bir biçimde BM dâhil, tüm muhataplarına net olarak izah ettiği ve etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada “Söz konusu raporların nihai versiyonlarının ve BM Güvenlik Konseyi kararının yayımlanmasının ardından kapsamlı bir değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. 

Son Güncelleme: 12.07.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı
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