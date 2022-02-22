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Cumhurbaşkanlığı: Ciddi önlemlerin alınması kaçınılmaz

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda meydana gelen çökme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, surların büyük bir tehlike altında olduğu ve ciddi önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

22 Şubat 2022 Salı 18:02
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Cumhurbaşkanlığı: Ciddi önlemlerin alınması kaçınılmaz
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Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda çökme meydana geldiğini belirterek, çökmenin yağışların fazla olmasıyla bağlantılığı olduğunu ancak genelde surların büyük tehlike altında bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı, acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda meydana gelen çökme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uzmanlarımızın çökme olayının hemen akabinde yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre, içerisinde bulunduğumuz yılın çok yağışlı geçmesi sebebiyle artan nem miktarı surlara zarar vermiş ve maalesef bu yıkılma meydana gelmiştir” denildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden uzmanların yıkılan yerde incelemelere başladığı kaydedilen açıklamada, yıkılan yerin tehlike arz etmesi ve yoğun ziyaret edilen Kuğulu Park’la bağlantılı olması nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi’yle temas kurularak ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu üzücü olay ayrıca, tarihi surlar üzerinde bulunan binalar, ağaçlar ve bitkiler gibi surlara zarar veren unsurların değerlendirilip, bu durumun yeniden tekrarlanmaması için önlemler alınması gündeme gelmiştir” denildi.    

Lefkoşa surlarının taşları arasında çıkan ağaç ve bitkilerin, rüzgarla gelen tohumların taşlar arasına girmesiyle çıktığını ve söz konusu ağaç ve bitkilerin büyümesiyle surların geleceğinin tehlike altına girdiği belirtilen açıklamada, surlardaki çatlaklar arasında yetişen bitkilerin kökleri büyürken, köklerin yarattığı basınç ile salgıladığı sıvılar, çatlakları her geçen gün daha da genişlettiği, surların üzerindeki binaların da ağırlığı da dikkate alındığında “surların büyük tehlike altında” olduğu ve bu nedenle “ciddi önlemlerin” alınmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 22.02.2022 19:04
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