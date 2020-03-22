Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu kurulunda dikkat çeken isimler

Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınının KKTC’deki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla ivedi olarak alınması gereken bütünlüklü ekonomik ve mali önlemler konusunda tavsiye niteliğinde görüşler iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu oluşturuldu.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomi alanında değişik kesimlerin kaygılarını dinleyip, toplumsal huzursuzluğun azaltılmasına ve bu zor dönemin dayanışma ruhu içerisinde elbirliğiyle aşılmasına katkı yapmayı da hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:



1. Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı ve Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası Ticaret Uzmanı

2. Serdar Denktaş, Maliye Eski Bakanı

3. Ahmet Havutçu, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı

4. Fatma Coşar Kınış, Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü

5. Çağın Refik, Finans/Bankacılık

6. Engin Arı, Finans/Sigorta

7. Bülent Berkay, Finans/Bankacılık

8. Bülent Kanol, Turizm/Eğitim

9. Mehmet Seyis, Sendikacı

10. Mahmut Kamber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı

11. Dizem Ertaç, Akademisyen, Yakın Doğu Üniversitesi, Genel Denge Modelleri

12. Doç. Dr. Sertaç Sonan, Akademisyen, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Politik Ekonomi



Açıklamada, “Çalışmalarını internet ortamında başlatan kurul, vardıkları sonuçları Cumhurbaşkanı’na, hükümete iletecek ve gerektikçe kamuoyu ile de paylaşacak” denildi.