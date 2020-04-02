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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ekibinden 3 istifa

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın geçtiğimiz günlerde kurduğu Ekonomi Danışma Kurulu'ndan 3 kişinin isitfa ettiği haber verildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:46
1925 Okunma
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ekibinden 3 istifa

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın geçtiğimiz günlerde kurduğu Ekonomi Danışma Kurulu'ndan 3 kişinin isitfa ettiği haber verildi.

Kanal T'nin haberine göre, Eski Maliye Müsteşarı Ahmet Havutçu, Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü Fatma Kınış Coşar ve Bankacılık Uzmanı Bülent Berkay, söz konusu kuruldan ayrıldı...

Haberde, fikir birliği olmayan konuların açıklıkla dile getirilmediği gerekçesiyle istifaların gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi EkibiEkonomiKoronavirüs
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:) 2020-04-02 11:45:13

sayın ahıncı bunuda eline yüzüne bulaştırdın ya helal olsun

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