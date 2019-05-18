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Cumhurbaşkanlığı gençleri ağırladı

18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:19
Cumhurbaşkanlığı gençleri ağırladı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhurbaşkanlığında düzenlenen 19 Mayıs resepsiyonu ve liseli gençlerin konseriyle kutlandı. 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı  kutladı. Cumhurbaşkanlığında gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Nisanlarda çocuklarla, 8 Mart’ta kadınlarla, Dünya Sanat Günü’nde sanatçılarla, Engelliler Haftasın’da özel gereksinimli bireylerle Cumhurbaşkanlığında bir araya geldiğini anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk’ün demokratik, laik düşüncelerini baskıya maruz kalmadan kendiliğinden benimsemiş, içselleştirmiş bir toplum olmanın gururunu taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siz gençler, bu düşünce ve fikirleri geleceğe taşıyacaksınız. Kıbrıs Türk halkının demokratik, çoğulcu, laik ve hoşgörülü bir toplum olarak, bağnazlığa asla yer vermeyen bir toplum olarak gelişmesi için elinizden geleni yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sevgili gençler sizlere bu yolda nice başarılar diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

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Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı “Bu günde Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anmak ve hatırlamak son derece önemli. Mustafa Kemal Atatürk eskimeyen bir liderdir. 19 Mayıs 1919’dan bugüne 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Atatürk’ün ilke ve düşünceleri hala taptaze. Onun öngörüleri ve ilkeleri hâlâ taptaze” dedi

Ülke genelindeki liselerden gençlerin Cumhurbaşkanlığı’nda ülke sorunları ve çözüm yolları ile ilgili düşüncelerini ortaya koydukları bir çalışma yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin toplum ve gençlik sorunları ile ilgili ne düşündüğü, nasıl çözümler beklediğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Öyle inanıyorum ki, sizlerin düşünen, araştıran, soran ve sorgulayan bir gençlik olarak yetişmeniz, toplumumuzun geleceği açısından son derece önemlidir. Geleceğin yöneticileri olarak sizler sorunlara bugünden teşhis koyup, bununla da yetinmeyerek o sorunların nasıl aşılabileceği ile ilgili düşünceler geliştirdikçe toplumumuz daha iyiye, daha güzele gidecektir”.

Cumhurbaşkanlığı bahçesindeki resepsiyonda, liselerarası müzik yarışmasında dereceye giren Namık Kemal Lisesi (NKL), Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL), Yakın Doğu Koleji (YDK), TED Koleji ve Levent Koleji müzik grupları sahne aldı. 

Dün geceki etkinliğe ülke genelindeki liseler, spor federasyonları, Gençlik Dairesi ekipleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, farklı ülkelerden eğitim için gelen üniversite öğrencileri ve özel gereksinimli gençler katıldı.

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Son Güncelleme: 18.05.2019 12:33
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaber19 Mayıs ResepsiyonuCumhurbaşkanlığı
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Doğru Söz 2019-05-18 13:11:21

Atatürk sadece ve herhangi bir soyadı değildir. Bir milletin kabul ettiği bir soyadı, sembol ve ışıktır. Tüm Türklerin saygıyla kabul ettiği bir ata. Dünyanin tüm bağımsızlık ve medeniyet sevdalıları
için bir sembol. Gerçek Demokrasi ve medeniyete taşıyacak umutlar için bir ışıktır.
Atatürkü medeniyetinden ve yaptıklarından dolayı şükranla anıyorum.

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