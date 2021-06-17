Cumhurbaşkanlığı: “Güney, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladı”

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rum tarafının, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladığını duyurdu.

Açıklama şöyle;

Aşılı kişilerin geçiş kapılarını kullanımına ilişkin çalışmalar son aşamada Malumları olduğu üzere, İki taraf arasında siyasi ve teknik komite düzeyinde yürütülen yoğun çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in onayıyla tüm geçiş kapıları 4 Haziran 2021 tarihinde operasyonel hale gelmişti. İki tarafın anlaşmasına göre 7 gün geçerli negatif PCR test sonuçlarıyla başlayan geçişlere ilave kolaylık sağlamak üzere başka bazı önlemler üzerinde de çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında, aşılı kişilerin geçişlerine dair düzenlemelere ilişkin istişarelerin bir sonucu olarak Kıbrıs Rum tarafı, Sinovac aşısını dün itibarıyla etkin aşı olarak onayladığını Müzakerecisi aracılığıyla tarafımıza bildirmiştir. Hatırlanacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan ülkelerinde yapılan aşıların iki ülke arasındaki seyahatlerde geçerli olacağını açıklamış ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de Sinovac'ı etkin bir aşı olarak onaylamıştı. Bu gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığımız aşılı kişilere geçiş kapılarında uygulanacak kurallar konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. İlgili Bakanlığımızca alınacak karar doğrultusunda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafıyla aşılı kişilere uygulanacak kriterler de yakın zamanda uyumlaştırılacaktır.