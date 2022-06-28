Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor

17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Vakıflar İdaresi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştaya ilgili bakanlıklar, üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

Çalıştay'da ülkemizde aile kurumuna yönelik sorun ve riskler tartışılarak çözüm önerileri ortaya konuldu.

Ortaya çıkan rapor sonucunda oluşan Eylem Planı’nda kısa, orta ve uzun vadede hedefler ortaya kondu. Oluşturulan Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirilmesi 6 aylık sürelerle Cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan komite tarafından yapılacak.