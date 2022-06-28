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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayesinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen I. Aile Çalıştayı Sonuç Raporunda ortaya çıkan Ulusal Eylem Planı, basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

28 Haziran 2022 Salı 09:57
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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor
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17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Vakıflar İdaresi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştaya ilgili bakanlıklar, üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

Çalıştay'da ülkemizde aile kurumuna yönelik sorun ve riskler tartışılarak çözüm önerileri ortaya konuldu.  

Ortaya çıkan rapor sonucunda oluşan Eylem Planı’nda kısa, orta ve uzun vadede hedefler ortaya kondu. Oluşturulan Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirilmesi 6 aylık sürelerle Cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan komite tarafından yapılacak.

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