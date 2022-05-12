Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Thalassaemia Farkındalık” etkinliği yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Kıbrıs Türk Thalassaemia Derneği iş birliğinde “Thalassaemia Farkındalık” etkinliği düzenlenecek.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da katılımıyla, yarın saat 17.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa’da yer alacak etkinlikte, Prof. Dr. Erol Baysal “KKTC’nin Thalassaemia alanında uluslararası düzeydeki başarıları ve rolü” konulu sunum yapacak.