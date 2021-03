Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetiyle düzenlenen toplantıya, eşi Sibel Tatar ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik ederken, Ahmet Damdelen, Bengül İşeri, Muhammet Al Shanableh, Tahir Doğu, Burak Deniz, Naciye Deniz ve Ayşe Yetkiner’den oluşan genç ekip katıldı.



Covid-19 salgını başta olmak üzere, ekonomi, sağlık ve eğitim konuları ile ilgili konular konuşularak gençler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.



CUMHURBAŞKANI TATAR: “CUMHURBAŞKANLIĞI KAPILARI ÜLKEMİZİN HER BİR GENCİNE HER DAİM AÇIKTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, bu ve buna benzer sosyal içerikli faaliyetlerin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam edeceğine vurgu yaparak, gençlerin dinamizminin ve fikirlerinin ülkemizin gelişmesi ve uluslararası arenada kabul görmesi adına fevkalade önemli olduğunu belirtti. Gençlerin fikirlerine önem verdiğinin, bu fikirlerin elden geldiğince destekleneceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığı kapıları ülkemizin her bir gencine her daim açıktır” dedi.



GENÇLERDEN DİZLİK MOTİF ÖRNEĞİ ARMAĞANI

Gençler Cumhurbaşkanı Tatar’a Doruk Vakfının bir çalışması olan minyatür “Kıbrıs Halk Kıyafetleri” serisinden Erkek Dizlik Motif örneğini armağan ederek, ayrıca dizlikler ile ilgili bilgi de verdi.

Verilen bilgide armağan edilen dizliğin geçmişte “yabanlık” olarak giyilen dizlik olduğunu, bu dizliklerin mavi renkte ve tek nakış işlemesine sahip dizlikler olduğunu bunun yanında gündelik olarak ve iş yaparken giyilen ve renkleri siyah olan dizlikler olduğunu ayrıca yine gündelik olarak giyilen ve aynı zamanda da damatlık olarak da giyilen beyaz dizliklerinde kültürümüzde ve tarihimizde yeri olduğunun bilgisini verdiler.