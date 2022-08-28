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Cumhurbaşkanlığı: "Konunun ivedilikle araştırılması talimatı verilmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu yazılı açıklama yaparak Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı’nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konunun ivedilikle araştırılması yönünde talimatı verdiğini kaydetti.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:34
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Cumhurbaşkanlığı: "Konunun ivedilikle araştırılması talimatı verilmiştir"


Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı’nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konunun ivedilikle araştırılması talimatı vermiştir.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la gerçekleştirdiği görüşmede, bahse konu olayın KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde, ciddiyetle ve hızlıca araştırılması talep edilmiştir.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Özel Temsilci Ergün Olgun’a, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduğunu ifade ederek BM Askeri Polisi’nin Polis Genel Müdürlüğümüz’le iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, yaşanan olayla ilgili, KKTC makamlarıyla istişare edilerek gerçekleştirilecek tarafsız bir araştırma sonucunda konunun gereğinin yapılmasının takipçisi olmaya devam edecektir.

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